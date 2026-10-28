Россиянам рассказали, что делать, если линза застряла в глазу

28 октября 2026, 19:46

Офтальмолог Шилова: застрявшую линзу опасно вытаскивать пинцетом или ватной палочкой

Фото: iStock/scyther5

Застрявшая под верхним веком или в складке слизистой оболочки контактная линза не может попасть за глазное яблоко. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог Татьяна Шилова.