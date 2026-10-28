Россиянам рассказали, что делать, если линза застряла в глазу
Застрявшая под верхним веком или в складке слизистой оболочки контактная линза не может попасть за глазное яблоко. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
По ее словам, смещённая линза может вызывать чувство присутствия инородного тела, слезотечение, покраснение и дискомфорт при моргании. Бывает и так, что линза уже выпала из глаза, но человек продолжает ощущать её присутствие из-за раздражения, которое ещё не прошло, пояснила она.
Длительное нахождение линзы под веком или попытки извлечь её с силой могут привести к повреждению поверхности роговицы. При присоединении инфекции развивается кератит — воспаление роговицы. Если не начать лечение вовремя, это может вызвать постоянное ухудшение зрения, подчеркнула офтальмолог.
При потере линзы в глазу следует тщательно вымыть и высушить руки, закапать увлажняющие капли, которые можно использовать с контактными линзами, спокойно поморгать и подождать некоторое время, посоветовала она. Шилова предупредила, что не следует извлекать линзу с усилием или использовать для этого посторонние предметы. Если после осторожных попыток найти и снять линзу не удалось, рекомендуется обратиться к офтальмологу в тот же день, добавила врач.
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