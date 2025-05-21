Врач назвала масштабы проблемы ожирения в России

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Две трети взрослого населения России имеют избыточный вес, а каждый четвёртый россиянин страдает клиническим ожирением. Такие данные привела врач-эндокринолог АО Медицина (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова.
По её словам, эта проблема стала национальным кризисом. Предполагается, что к 2050 году 73% россиян будут страдать от лишнего веса. При этом больше всего врачей тревожит тенденция омолаживания проблемы. Оказывается, каждый третий ребёнок 7–11 лет уже имеет избыточную массу тела.
В свою очередь шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по антиэйдж-кухне Сергей Леонов рассказал «Газете.Ru» о безопасной FMD-диете, которая поможет быстро похудеть.
По его словам, в первый день можно употребить не более 1100 ккал, а в следующие — не более 700-800 ккал. Питаться стоит овощами, злаками, орехами и растительными маслами. Эти продукты обеспечат организм всеми необходимыми микроэлементами, заключил шеф-повар.
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«В России проблема усугубляется традиционной любовью к жирной и углеводной пище, а также недостаточной физической активностью городского населения», — выразила мнение Федорова в беседе с «Известиями».
В свою очередь шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по антиэйдж-кухне Сергей Леонов рассказал «Газете.Ru» о безопасной FMD-диете, которая поможет быстро похудеть.
«Суть диеты в том, что на короткий срок снижается суточная калорийность, благодаря чему запускаются процессы, схожие с физиологическим голоданием, такие как детоксикация и аутофагия (очищение клеток). В результате вы не только худеете, но и оздоравливаете организм», — объяснил Леонов.
По его словам, в первый день можно употребить не более 1100 ккал, а в следующие — не более 700-800 ккал. Питаться стоит овощами, злаками, орехами и растительными маслами. Эти продукты обеспечат организм всеми необходимыми микроэлементами, заключил шеф-повар.
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Элина Позднякова