Врач назвала необычный симптом сильного стресса

02 сентября 2025, 19:13

Врач Кашух: на ногтях могут появляться борозды при стрессе

Фото: iStock/Doucefleur

На ногтях могут появляться линии Бо-Рейля — поперечные дугообразные углубления, которые могут указывать на проблемы со здоровьем или сильный эмоциональный стресс. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





Поперечные борозды могут возникать, когда организм сталкивается с серьёзным стрессом. В этот момент организм направляет ресурсы на поддержание жизненно важных функций, а рост ногтей временно приостанавливается.





«Наиболее частые причины появления линий Бо — тяжелые инфекции (например, COVID-19, пневмония, ветряная оспа), хирургические операции, острые отравления, химиотерапия, выраженный дефицит питательных веществ или сильный эмоциональный стресс», — объяснила Кашух в беседе с «Известиями».

