Врач назвала необычный симптом сильного стресса
Врач Кашух: на ногтях могут появляться борозды при стрессе
На ногтях могут появляться линии Бо-Рейля — поперечные дугообразные углубления, которые могут указывать на проблемы со здоровьем или сильный эмоциональный стресс. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Поперечные борозды могут возникать, когда организм сталкивается с серьёзным стрессом. В этот момент организм направляет ресурсы на поддержание жизненно важных функций, а рост ногтей временно приостанавливается.
«Наиболее частые причины появления линий Бо — тяжелые инфекции (например, COVID-19, пневмония, ветряная оспа), хирургические операции, острые отравления, химиотерапия, выраженный дефицит питательных веществ или сильный эмоциональный стресс», — объяснила Кашух в беседе с «Известиями».
Чтобы выявить причину появления линий Бо, необходимо обратиться к дерматологу или подологу. Специалисты проведут осмотр и назначат необходимые анализы для выявления имеющихся проблем.
Тем временем врач-невролог «СМ-Клиника» Наталья Маклакова в беседе с «Газетой.Ru» отметила важность умения отличать усталость от начинающейся депрессии.
«Если вы работаете семь дней в неделю, без выходных и отпусков, а придя домой, выполняете еще кучу бытовых дел, то быть уставшим нормально. Обычная усталость устраняется легко: нужно просто отдохнуть, выспаться, прогуляться на свежем воздухе, встретиться с друзьями, съездить в отпуск», — рассказала Маклакова.
А вот депрессия, по словам врача, сама не проходит. Она проявляется снижением настроения, чувства радости и концентрации внимания. Кроме того, появляются низкая самооценка, чувство вины и безнадежности, а также мысли о смерти.
Маклакова подчеркнула, что важно не пропустить депрессию на раннем этапе и вовремя обратиться к соответствующему специалисту.