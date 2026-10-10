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Египет прекратил выполнять рейсы в Саудовскую Аравию на фоне недавней атаки

EgyptAir отказалась летать в Эр-Рияд после атаки на саудовский аэропорт
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Авиакомпания EgyptAir временно прекратила полёты в Эр‑Рияд. Решение связано с атакой на международный аэропорт саудовской столицы, из‑за которой воздушная гавань приостановила работу.



Как уточнила пресс-служба египетского национального авиаперевозчика, рейсы из Каира и Александрии отложены. Их выполнение возобновится только после того, как авиасообщение будет восстановлено.

По данным главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии, в результате нападения на аэропорт Эр-Рияда пострадали несколько человек. Сейчас специалисты оценивают нанесённый ущерб и проводят необходимые проверки, чтобы убедиться в безопасности дальнейшей эксплуатации объекта. До завершения этих процедур аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы.

Александр Огарёв

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