Египет прекратил выполнять рейсы в Саудовскую Аравию на фоне недавней атаки

10 октября 2026, 23:55

EgyptAir отказалась летать в Эр-Рияд после атаки на саудовский аэропорт

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Авиакомпания EgyptAir временно прекратила полёты в Эр‑Рияд. Решение связано с атакой на международный аэропорт саудовской столицы, из‑за которой воздушная гавань приостановила работу.