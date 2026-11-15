Врач объяснил, чем грозит резкий отказ от кофе
Резкий отказ от у тех, кто пил его регулярно, может вызвать синдром отмены, который проявляется в виде мигрени. Об этом рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
По его словам, которые приводит aif.ru, на протяжении недели после отказа от кофе возможны повышенная утомляемость, сонливость, снижение концентрации внимания и головная боль. Изредка человек также может испытывать светобоязнь.
Врач рекомендовал отказываться от кофе постепенно — снижать его количество и крепость, а не бросать одним днем волевым решением. Насколько выраженным будет синдром, зависит от того, как часто и в каком объеме человек употреблял этот напиток.
Ранее врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, что выпитый натощак кофе может усилить изжогу и тревожность.
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