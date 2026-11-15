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Врач объяснил, чем грозит резкий отказ от кофе

Эндокринолог Поляков: резкий отказ от кофе может привести к мигрени
Фото: iStock/Olga Yastremska

Резкий отказ от у тех, кто пил его регулярно, может вызвать синдром отмены, который проявляется в виде мигрени. Об этом рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.



По его словам, которые приводит aif.ru, на протяжении недели после отказа от кофе возможны повышенная утомляемость, сонливость, снижение концентрации внимания и головная боль. Изредка человек также может испытывать светобоязнь.

Врач рекомендовал отказываться от кофе постепенно — снижать его количество и крепость, а не бросать одним днем волевым решением. Насколько выраженным будет синдром, зависит от того, как часто и в каком объеме человек употреблял этот напиток.

Ранее врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, что выпитый натощак кофе может усилить изжогу и тревожность.

Лидия Пономарева

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