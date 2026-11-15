Врач объяснил, чем грозит резкий отказ от кофе

15 ноября 2026, 14:23

Эндокринолог Поляков: резкий отказ от кофе может привести к мигрени

Фото: iStock/Olga Yastremska

Резкий отказ от у тех, кто пил его регулярно, может вызвать синдром отмены, который проявляется в виде мигрени. Об этом рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.