Врач назвал напиток, повышающий риск инфаркта и инсульта
Частое употребление сладких газированных напитков повышает риск инфарктов и инсультов. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников. Соответствующий выпуск доступен на платформе «Смотрим».
В викторине «Вопросы от доктора» Мясников задал гостье передачи вопрос относительного того, растет ли вероятность сосудистых катастроф при частом употреблении сладких газированных напитков. Женщина ответила утвердительно, с специалист с ней согласился.
Телеведущий подчеркнул, что злоупотребление сладкими напитками может также спровоцировать жировой стеатогепатоз — опасное заболевание печени, при котором в органе накапливается большое количество жира. Со временем это может обернуться циррозом или раком, заключил Мясников.
Ранее врач-сомнолог высшей категории Илья Смирнов заявил, что систематический недосып напрямую ускоряет развитие атеросклероза.
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