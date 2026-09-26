Врач назвала продукты, которые мешают действию лекарств
Врач Писарева: молоко, кофе и минералка снижают эффективность лекарств
Член общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева заявила, что молоко, кофе и минералка ослабляют действие лекарств.
Как рассказала Москве 24 Писарева, осенью, в сезон ОРВИ и гриппа, необходимо внимательнее следить за рационом.
«Например, молоко и сыр богаты кальцием, а он способен связывать активные вещества отдельных лекарств. Из-за этого они хуже всасываются и терапевтический эффект снижается. Речь, прежде всего, о тетрациклиновых антибиотиках, их можно принимать только за 2-3 часа до или после употребления молочных продуктов», — пояснила врач.Диетолог добавила, что грейпфрут повышает концентрацию лекарств в крови до опасного уровня и вызывает побочные эффекты, особенно при приёме антибиотиков и статинов. Кофеин снижает эффективность антибиотиков, а минералка с железом и цинком мешает любым препаратам. Писарева подчеркнула, что алкоголь во время лечения создаёт дополнительную нагрузку на печень.