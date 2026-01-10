10 января 2026, 13:57

Россияне интересовались в Соцфонде возможностью получения пенсии в криптовалюте

Фото: iStock/Pressmaster

Соцфонд перечислил самые неожиданные обращения в контакт-центр ведомства в 2025 году, передает ТАСС.





По данным ведомства, множество людей интересовались возможностью получения пенсии в криптовалюте и учетом доходов от майнинга при начислении социальных выплат. Специалисты объяснили, что выплаты осуществляются исключительно в рублях.



С наступлением новогодних праздников в контакт-центр начали поступать звонки от людей, которые представлялись Дедом Морозом и Снегурочкой. Они спрашивали о графике работы центра и интересовались, не получат ли они «подарки» в виде дополнительных выплат. Всего за этот период было зафиксировано около сотни таких обращений.





«Среди других нестандартных обращений - просьба помочь вспомнить ФИО любимого музыканта, забытое, но использованное в качестве пароля, душевный рассказ мужчины из Мариуполя о красотах родного края, а также вопросы: "Если жена терпит мой скверный характер, положена ли ей доплата к пенсии?" и "Можете ли вы подарить одинокому пенсионеру кота?"» — говорится в сообщении Соцфонда.