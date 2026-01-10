Опубликован календарь выходных в России в 2026 году
В наступившем 2026 году граждан РФ, помимо завершающихся 12 января новогодних каникул, ждет еще несколько периодов для отдыха, передает РБК.
Праздничные выходные в феврале продлятся с 21 по 23 число, в честь Дня защитника Отечества. В марте, к Международному женскому дню, нерабочими будут дни с 7 по 9 число. Майские праздники будут состоять из двух трёхдневных периодов отдыха: с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая.
Летом, в честь Дня России, выходные продлятся с 12 по 14 июня. Осенью, 4 ноября, будет выходной в честь Дня народного единства.
