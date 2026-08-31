Врач назвала продукты, которые стоит давать детям на перекус в школу

31 августа 2026, 21:33

Врач Кашух: школьникам не стоит делать длительные перерывы между едой

Фото: iStock/gpointstudio

Перекус в середине учебного дня необходим для поддержания пищеварения и работоспособности школьника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





В беседе с RT она пояснила, что детский организм тратит много энергии на учёбу и рост. А мозг ребёнка нуждается в стабильном уровне глюкозы для возможности сосредоточиться и удерживать внимание на протяжении всего урока. Голодный ученик, по словам Кашух, хуже запоминает информацию и справляется с заданиями.





«Правильный перекус должен давать энергию постепенно, без резкого подъёма сахара в крови. Для этого подходят сочетания медленных углеводов и белка. Например, хлебец из цельного зерна с кусочком сыра и ветчины. Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, а углеводы обеспечивают плавный приток сил», — уточнила врач.