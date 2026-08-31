Врач назвала продукты, которые стоит давать детям на перекус в школу
Врач Кашух: школьникам не стоит делать длительные перерывы между едой
Перекус в середине учебного дня необходим для поддержания пищеварения и работоспособности школьника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
В беседе с RT она пояснила, что детский организм тратит много энергии на учёбу и рост. А мозг ребёнка нуждается в стабильном уровне глюкозы для возможности сосредоточиться и удерживать внимание на протяжении всего урока. Голодный ученик, по словам Кашух, хуже запоминает информацию и справляется с заданиями.
«Правильный перекус должен давать энергию постепенно, без резкого подъёма сахара в крови. Для этого подходят сочетания медленных углеводов и белка. Например, хлебец из цельного зерна с кусочком сыра и ветчины. Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, а углеводы обеспечивают плавный приток сил», — уточнила врач.
Она также посоветовала давать с собой ребенку в качестве перекуса бананы, яблоки, морковь или орехи с сухофруктами. При этом от сладких батончиков и пакетированных соков, а также чипсов и соленых снеков Кашух призвала отказаться.