Врач раскрыла неожиданную причину проблем со сном

22 февраля 2026, 18:36

Врач Дзюба: Раздражительность и проблемы сна могут быть вызваны гипертиреозом

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Изменения в работе щитовидной железы почти всегда отражаются на самочувствии и могут вызывать проблемы со сном. Об этом сообщила эндокринолог клиники «К+31» Анна Дзюба, передает «Лента.ру».