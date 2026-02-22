Врач раскрыла неожиданную причину проблем со сном
Изменения в работе щитовидной железы почти всегда отражаются на самочувствии и могут вызывать проблемы со сном. Об этом сообщила эндокринолог клиники «К+31» Анна Дзюба, передает «Лента.ру».
Дзюба указала, что проблемы со сном и постоянная раздражительность могут быть связаны с гипертиреозом — состоянием, при котором щитовидная железа производит избыточное количество гормонов. Врач отметила, что в таких случаях у человека могут возникать чувство внутреннего напряжения, учащенное сердцебиение и повышенная потливость.
Нередко наблюдается снижение веса и дрожь в руках, добавила специалист. Также кожа может становиться сухой, волосы — ломкими, иногда возникают отеки на лице и ощущение зябкости даже в теплом помещении, добавила Дзюба. По ее словам, некоторые люди с этим заболеванием замечают увеличение веса без изменения рациона, снижение концентрации и работоспособности.
