Врач Умнов: «Забудьте о водке с шашлыком»

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов не рекомендовал употреблять жирные мясные продукты с водкой из-за большой нагрузки на организм.
«Жирные, копчёные, жареные продукты сами по себе трудны к перевариванию, а уж если смешать их с водкой, то нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок будет колоссальная. Органы с ней могут не справиться, что в дальнейшем способно привести к алкогольному гепатиту или панкреатиту. Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Умнов.
Он также не советовал совмещать алкогольный напиток с маринованными продуктами, фруктами, лимонадами и сладостями.
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