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Врач Умнов: «Забудьте о водке с шашлыком»

31 января 2024, 21:59
Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов не рекомендовал употреблять жирные мясные продукты с водкой из-за большой нагрузки на организм.
«Жирные, копчёные, жареные продукты сами по себе трудны к перевариванию, а уж если смешать их с водкой, то нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок будет колоссальная. Органы с ней могут не справиться, что в дальнейшем способно привести к алкогольному гепатиту или панкреатиту. Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Умнов.

Он также не советовал совмещать алкогольный напиток с маринованными продуктами, фруктами, лимонадами и сладостями.


Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что пиво опасно для здоровья, поскольку нарушает работу всех органов и систем организма.

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#продукты
#врач
#алкоголь
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Невролог Комаров объяснил заболевание Селин Дион
31 января 2024, 21:14

Реабилитолог-невролог Александр Комаров заявил, что заболевание певицы Селин Дион вылечить невозможно, поскольку оно связано с центральной нервной системой.
Он отметил, что при подобном недуге здоровье человека можно поддерживать, однако полностью излечится невозможно.

«Его можно лечить, есть различные виды лечения при помощи таблеток, инъекций и путём стимуляторов, позволяют убрать гипертонус локально или системно. Обратное излечение от него невозможно, но компенсация при помощи лечения возможна. Синдром появляется в виде повышенного тонуса в мышцах, сниженного объёма движений и сниженной подвижности. Человек не может передвигаться, а может только сидеть или стоять», — отметила в беседе с NEWS.ru Комаров.

Ранее невролог Кирилл Алмазов заявлял, что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.

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#здоровье
#человек
#заболевания
#невролог
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Подмосковные врачи провели около 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию
31 января 2024, 20:16

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию провели в Московском областном госпитале ветеранов войн. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Порядка 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию крупных суставов провели врачи отделении травматологии и ортопедии.

«Отделение травматологии и ортопедии принимает на госпитализацию пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении опорно-двигательного аппарата, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи - эндопротезировании суставов конечностей.<…> Успешная операция — это результат сплоченной работы всех сотрудников отделения. За 28 лет работы по специальности травматология-ортопедия я провел более 4000 таких операций», — поделился завотделения травматологии и ортопедии Московского областного госпиталя для ветеранов войн, врач высшей категории Икром Акрамов.

Стоит подчеркнуть, что по вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации.

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#лечение
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В Московской области открыли патологоанатомическое отделение
31 января 2024, 19:13

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Патологоанатомическое отделение открылось в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отделение было модернизировано в рамках губернаторской программы.

«Необходимость развития патологоанатомической службы, без которой нельзя себе представить определения лечения туберкулезных больных, мы озвучивали начиная с 2018 года. Мотивов было много. Когда возникла необходимость принимать на долечивание больных, то оказалось, что очень много диагнозов нуждаются в коррекции. Привлечение специалистов, обладающих богатейшими знаниями отечественной школы патологической анатомии, позволило в большом количестве случаев снять диагноз туберкулеза и направить пациентов к специалистам по профилю», — поделился главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Стоит отметить, что благодаря новому отделению проводится экспертиза различной сложности и диагностика ревматоидных процессов, туберкулеза, лепры, грибковых и глистных инвазий.

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#диагностика
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Остеопат Михаленко: Неправильный прикус может ухудшить осанку
31 января 2024, 17:46

Фото: istockphoto.com/klyots

Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальный терапевт и остеопат Илья Михаленко заявил, что неправильный прикус может оказывать негативное влияние на здоровье спины и осанку.
«Часто пациенты с нарушениями прикуса или другими патологиями челюсти страдают болями в шейном отделе, нарушением осанки, при котором голова часто установлена вперед. Это приводит к усилению лордоза шейного отдела позвоночника и перегрузки мышц шеи и верхнего плечевого пояса, что вызывает дисбаланс мышц и болевой синдром», – пояснил в беседе с Газета.ру Михаленко.

Он добавил, что подобные нарушения могут запускать цепную реакцию биомеханической дискоординации тела.

Ранее врач-стоматолог Диана Левчук заявляла, что потеря зубов может грозить из-за заболевания дёсен, их рецессии или опущения, плохой гигиены полости рта и даже неправильный прикус.

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В женской консультации №2 в Люберцах заработало новое оборудование
31 января 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новая ультразвуковая система поступила в женскую консультации №2 Московского областного центра охраны материнства и детства расположенную в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Новой ультразвуковой системой укомплектовали отделение антенатальной охраны плода. Эта современная медицинская техника позволяет визуализировать мельчайшие структуры ткани, что значительно помогает врачу определить состояние пациента и поставить правильный диагноз», — отмечается в сообщении.
Кроме того, современное оборудование используется и во втором отделении женской консультации — окружном кабинете патологии шейки матки. Здесь исследования проводятся с помощью цифровых кольпоскопов с диагностическим спектральным картированием.

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#люберцы
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#здравоохранение
#медицинское оборудование
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Специалисты центра спортмедицины проверили здоровье 10 тысяч спортсменов Подмосковья
31 января 2024, 15:04

Фото: Роман Яковлев

Специалисты центра спортивной медицины НИКИ детства за год проверили здоровье 10 тысяч лучших спортсменов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
Около 10 тысяч спортсменов, занимающихся 160 видами спорта, прошли обследование в центре спортивной медицины НИКИ детства в Мытищах

«У нас спортсмен проходит осмотр 13 врачей-специалистов, а также диагностические исследования. Также, замеряем у ребят лабораторные показатели — наш центр оснащён собственной лабораторией. Комплексное обследование у нас проходят за три часа — всё построено максимально удобно и быстро для спортсмена», — поделилась руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

Стоит отметить, что в медцентре также предусмотрены условия для обследования спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. кроме этого, новое оборудование, которым оснащено медучреждение помогает сократить время полного обследования до трёх часов.

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В областном центре охраны материнства и детства проведут лекции для будущих мам
31 января 2024, 14:31

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном центре охраны материнства и детства начался второй цикл лекций для будущих мам. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Занятия для беременных проводят еженедельно в рамках «Школы будущих матерей».

«Послеродовой период — это очень непростое время. Появившемуся на свет малышу уделяется максимум внимания, на первый план выходят вопросы правильного кормления и ухода за ребенком, изменения режима дня, переживания о том, правильно ли развивается младенец. Женщине стоит помнить, что ее здоровье в период после рождения ребенка не менее важно, чем здоровье малыша», — объяснила перинатальный психолог Стационарного отделения №1 Лилия Иващенко.

Стоит отметить, что следующее занятие пройдет уже 12 февраля в 11:00 на базе Женской консультации №2. Занятия проводят бесплатно и без предварительной записи.

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Россиян предупредили о вреде каши для зубов
Стоматолог Антипенко: каши и картофель провоцируют болезни полости рта
31 января 2024, 13:47

Фото: istock / alfexe

Чтобы зубы были здоровым, нужно с осторожностью употреблять каши и картофель. Об вреде двух привычных для россиян продуктов рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с радио Sputnik.

Стоматолог объяснил, что после употребления каш или картофеля на зубах остается мягкий и липкий зубной налет, который через 48-72 часа становится твердым зубным камнем. Этот камень нельзя убрать самому, и через время он приводит к развитию серьезной болезни — пародонтита.

Врач посоветовал придерживаться разнообразного рациона, включая овощи, мясо, фрукты, творог и молоко и систематически чистить зубы дважды в день.

Ранее эндокринолог Янг назвала еду для крови и сосудов, которая опаснее жирной колбасы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Нутрициологи назвали неожиданный напиток, помогающий похудеть
Нутрициологи Лакатос: черный кофе может сжигать калории при похудении
31 января 2024, 12:00

фото: iStock/amenic181

Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос заявили, что употребление черного кофе способствует сжиганию калорий при похудении, передает New York Post.
По словам экспертов, во время похудения можно выпивать от двух до пяти чашек кофе в день. Однако этот объем варьируется от массы тела худеющего. При этом в сутки рекомендуется выпивать от 200 до 400 мг.

«Кофе содержит кофеин, который обладает термогенным действием и может ускорить обмен веществ, помогая сжигать больше калорий», — пояснили специалисты.

Однако нутрициологи уточнили, что речь идет именно о черном кофе, так как, добавляя в напиток сливки или сахар, можно легко компенсировать калории, которые сжигаются при употреблении кофе.

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