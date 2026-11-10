Врач ответила, сколько можно хранить глазные капли

10 ноября 2026, 05:56

Офтальмолог Толтаева: открытый флакон глазных капель хранится не более 28 дней

Фото: iStock/eternalcreative

Открытый флакон глазных капель можно использовать не более 28 дней, а дата на коробке касается только запечатанного препарата. Об этом рассказала врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева.





По ее словам, которые приводит NEWS.ru, многие ошибочно считают, что начатый флакон годится до срока, выбитого на упаковке. До вскрытия капли стерильны, а после первого закапывания гарантировать этого уже нельзя: микробы чаще всего оседают на кончике флакона и под крышкой, куда попадают с ресниц, век и пальцев.

«Большинство капель после вскрытия можно использовать не дольше 28 дней, если в инструкции не указано иное», — сказала собеседница издания.