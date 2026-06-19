Кардиолог назвала самую полезную для сердца рыбу
Американский кардиолог Нина Рэдфорд назвала самую полезную для здоровья сердца рыбу. Об этом пишет Parade.
Эксперт считает, что для поддержания здоровья сердца особенно полезен лосось. По её словам, эта рыба богата ненасыщенными жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление, снижают риск тромбоза и улучшают работу кровеносных сосудов. В сравнении с говядиной или свининой, лосось содержит меньше вредных насыщенных жиров, отметила врач.
Рэдфорд советует включать в рацион не менее двух порций лосося по 100 граммов каждую неделю. При этом она рекомендует избегать жарки и выбирать другие способы приготовления. Такой режим потребления лосося поможет снизить вероятность инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и других серьёзных сердечно-сосудистых проблем, заключила доктор.
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