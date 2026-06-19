Кардиолог назвала самую полезную для сердца рыбу

19 июня 2026, 17:20

Кардиолог Рэдфорд: Лосось полезнее для сердца, чем говядина и свинина

Фото: iStock/Nadiia Borovenko

Американский кардиолог Нина Рэдфорд назвала самую полезную для здоровья сердца рыбу. Об этом пишет Parade.