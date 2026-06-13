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Врач озвучила неочевидные причины вздутия живота

Гастроэнтеролог Головчанская: причина вздутия живота — склонность к запорам
Фото: istockphoto/seb_ra

Вздутие живота далеко не всегда связано с рационом питания: существуют и другие, менее очевидные факторы, вызывающие этот дискомфорт. О четырех таких причинах рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в интервью «Ленте.ру».



По словам специалиста, одна из частых предпосылок — хронические запоры. Нерегулярный стул приводит к накоплению каловых масс в нижних отделах ЖКТ, что затрудняет отхождение газов.

Второй неочевидный фактор — перенесенные кишечные инфекции. Как пояснила Головчанская, после инфекционного гастроэнтерита нередко нарушается баланс микрофлоры, и количество бактерий, активно продуцирующих газы, возрастает.

Третья причина — длительное сидение. Неподвижная поза провоцирует скопление газов в левых отделах кишечника, что усиливает ощущение распирания.

Наконец, вздутие могут вызывать некоторые лекарства. Антибиотики временно повышают риск развития проблемы из-за воздействия на кишечную флору. Аналогичный эффект возможен при приеме сахароснижающего препарата метформина, добавила врач.

Никита Кротов

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