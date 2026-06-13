Врач озвучила неочевидные причины вздутия живота

13 июня 2026, 11:29

Гастроэнтеролог Головчанская: причина вздутия живота — склонность к запорам

Фото: istockphoto/seb_ra

Вздутие живота далеко не всегда связано с рационом питания: существуют и другие, менее очевидные факторы, вызывающие этот дискомфорт. О четырех таких причинах рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в интервью «Ленте.ру».