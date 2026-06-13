Врач озвучила неочевидные причины вздутия живота
Вздутие живота далеко не всегда связано с рационом питания: существуют и другие, менее очевидные факторы, вызывающие этот дискомфорт. О четырех таких причинах рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в интервью «Ленте.ру».
По словам специалиста, одна из частых предпосылок — хронические запоры. Нерегулярный стул приводит к накоплению каловых масс в нижних отделах ЖКТ, что затрудняет отхождение газов.
Второй неочевидный фактор — перенесенные кишечные инфекции. Как пояснила Головчанская, после инфекционного гастроэнтерита нередко нарушается баланс микрофлоры, и количество бактерий, активно продуцирующих газы, возрастает.
Третья причина — длительное сидение. Неподвижная поза провоцирует скопление газов в левых отделах кишечника, что усиливает ощущение распирания.
Наконец, вздутие могут вызывать некоторые лекарства. Антибиотики временно повышают риск развития проблемы из-за воздействия на кишечную флору. Аналогичный эффект возможен при приеме сахароснижающего препарата метформина, добавила врач.
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