Врач назвала способный спровоцировать рак продукт
Ежедневное потребление колбасы повышает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач Зарема Тен в разговоре с РИА Новости.
По словам эксперта, риск развития заболеваний возрастает на 18% с каждыми 50 граммами переработанного мяса в рационе. Это связано с наличием нитритов и нитратов, которые в желудке преобразуются в нитрозамины. Кроме того, канцерогены, образующиеся при копчении и жарке, также увеличивают риск, добавила Тен.
Врач подчеркнула, что колбасы, сосиски и ветчина входят в первую группу канцерогенов, согласно классификации Международного агентства по изучению рака (IARC). Также Тен отметила, что употребление переработанного мяса повышает вероятность инфаркта миокарда и инсульта.
Читайте также: