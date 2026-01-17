Врач назвала способный спровоцировать рак продукт

17 января 2026, 08:15

РИА Новости: ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития рака

Фото: iStock/lenakorzh

Ежедневное потребление колбасы повышает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач Зарема Тен в разговоре с РИА Новости.