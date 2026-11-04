Названа ягода, способная снизить симптомы депрессии
Ученые из Гарвардской медицинской школы предварительно выяснили, что ежедневное употребление черники может снижать симптомы депрессии у пожилых людей с малоподвижным образом жизни. Результаты исследования опубликовал журнал The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).
Всего специалисты проанализировали данные 18 человек старше 65 лет. Одна группа три месяца ежедневно получала 48 граммов лиофилизированного порошка черники — как две чашки свежих ягод, а контрольная принимала порошок-плацебо.
В результате симптомы депрессии уменьшились в обеих группах, но у употреблявших чернику улучшения были более выраженными и устойчивыми. При этом разница не достигла статистической значимости, так что говорить о том, что эффект вызван именно ягодами, пока нельзя.
У участников, получавших чернику, также изменилась кишечная микрофлора — в частности, выросло число генов, связанных с выработкой бактериальных ферментов, в том числе участвующего в образовании ГАМК, нейромедиатора, который связывают с регуляцией настроения.
Авторы работы предположили, что эффект может быть связан с воздействием клетчатки и антоцианов на микробиом кишечника, но это еще предстоит проверить. Они отметили, что работа носила пилотный характер: в ней участвовали преимущественно женщины с легкими симптомами депрессии, а не с установленным диагнозом. Для подтверждения результатов нужно провести более масштабные исследования с разными группами населения.
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