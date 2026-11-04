Названа ягода, способная снизить симптомы депрессии

04 ноября 2026, 12:17

JNHA: черника может облегчить депрессию у пожилых людей

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Ученые из Гарвардской медицинской школы предварительно выяснили, что ежедневное употребление черники может снижать симптомы депрессии у пожилых людей с малоподвижным образом жизни. Результаты исследования опубликовал журнал The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).