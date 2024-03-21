Врач Нергачева: С помощью диаскинтеста мы следим, чтобы не развился туберкулез

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Врач-фтизиатр высшей категории Городского противотуберкулезного диспансера Вероника Нергачева рассказала о разнице между Манту и диаскентестом.
По её словам, последний показывает не просто наличие в организме туберкулёза, но и его поведение и развитие.
Она добавила, что такие тесты являются внутрикожными, и для скринингового анализа наличия заболевания альтернатив им на данный момент нет.
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«Диаскинтест свидетельствует не просто о наличии микобактерий туберкулеза в организме, а также о том, как они себя ведут, способны ли к размножению, то есть к скрытой латентной инфекции. И с помощью этого теста мы следим, чтобы не развился туберкулез», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Нергачева.
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Мелисса Тимофеева