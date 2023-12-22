Врач Нилова: Отёки лодыжек могут указывать на сердечную недостаточность

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Врач-кардиолог, специалист ультразвуковой диагностики клиники Тверского ГМУ Оксана Нилова перечислила признаки, которые могут указывать на сердечную недостаточность.
К ним она отнесла и отёки лодыжек.
Она напомнила, что причинами заболевания являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, а также кардиомиопатия, пороки сердца. При этом, сама артериальная гипертония встречается довольно часто, отметила специалист.
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«Порой среди специалистов не возникает насторожённости в отношении этих симптомов и ставятся неправильные диагнозы, или пациент задерживается, не получая должного обследования и лечения. Поэтому пациенты, которые имеют одышку, отёки, сердцебиение учащённое и повышенную утомляемость подлежат детальному обследованию», — заявила в беседе с RuNews24.ru Нилова.
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Мелисса Тимофеева