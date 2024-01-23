Врач Серегина: Проблемы с зубами могут привести к болезням ЖКТ и сердца

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Кроме этого, плохое состояние зубов может привести к разрушению эмали и, как следствие, образованию кариеса.
«В течение дня, по возможности, старайтесь чистить зубы после приема пищи или споласкивать ротовую полость водой или ополаскивателем для удаления остатков пищи. Не стоит забывать про дополнительные средства гигиены полости рта, такие как зубная нить, межзубные ершики, ирригатор для полости рта», — порекомендовала в беседе с Газета.ру Серегина.
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