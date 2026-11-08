Врач назвал способ активизировать венозный отток
Доктор медицинских наук Павел Трахтман назвал способ активизировать венозный отток.
В беседе с «Газетой.Ru» врач сообщил, что при варикозе венозные стенки теряют эластичность, сосуды расширяются, клапаны работают неправильно, кровь застаивается.
Чтобы предотвратить заболевание, Трахтман советует особое внимание уделить выбору обуви и одежды. Оптимальный вариант — удобная обувь, в которой комфортно ходить и двигать стопой. Тесная обувь, тугие резинки на носках и брюках и зауженный крой ухудшают венозный отток. Специалист рекомендует не забывать об адекватном питьевом режиме и сбалансированном питании.
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