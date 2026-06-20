Врач объяснил, как спасти зуб, выбитый при падении с велосипеда

20 июня 2026, 09:42

Врач Лабухин: выбитый зуб можно спасти, если успеть к стоматологу в течение часа

Фото: iStock/Bojan89

Выбитый при падении с самоката или велосипеда зуб можно сохранить, если успеть к врачу в течение часа. Об этом рассказал медицинский директор федеральной сети стоматологий «МИА.РФ» Максим Лабухин.





По его словам, которые приводит «Газета.ru», при полном выбивании зуба повреждаются ткани, удерживавшие его в лунке, а клетки на поверхности корня постепенно погибают. Поэтому первый час после травмы — критически важное время, по возможности помощь должна оказаться еще раньше, в первые 20–30 минут.Если зуб выбит целиком, нужно найти его, не повредить корень и быстро доставить к врачу.



Брать зуб можно только за коронковую (белую) часть. Если он грязный, его можно аккуратно промыть, но тереть щеткой, обрабатывать спиртом или перекисью нельзя. Сохранять зуб нужно во влажной среде — молоке или физрастворе, оставлять сухим, в кармане или в пустом контейнере категорически не рекомендуется.

«Если зуб найден, корень не разрушен, а пациент быстро попал к врачу, зуб можно попытаться вернуть в лунку. Такие случаи в практике встречаются», — отметил эксперт.