Врач объяснил, о чем может говорить «косточка на стопе»
Врач Олейник: артрит может проявляться в отклонении большого пальца стопы наружу
Ревматоидный артрит способен приводить к деформации переднего отдела стопы. На фоне постоянного воспаления постепенно повреждаются суставные поверхности и связочный аппарат, что может вызвать отклонение большого пальца наружу и другие проблемы. Об этом рассказал травматолог-ортопед Алексей Олейник.
Ревматоидный артрит — системное аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует собственные суставы, а иногда и другие органы и системы организма, пишет «Газета.Ru». Диагноз ставится по совокупности клинических, лабораторных и инструментальных признаков. Для оценки повреждения суставов используют рентген, УЗИ или МРТ.
«Мелкие суставы стопы и голеностопные суставы часто первыми принимают на себя удар заболевания. Обычно воспаление возникает симметрично на обеих ногах. Со временем оно может затрагивать сухожилия и ткани, окружающие суставы. Боль, отек, скованность — неспецифичные симптомы. Есть они также и при других заболеваниях, а также появляются в качестве последствий ношения неудобной обуви, перегрузки стоп. Если признаки ревматоидного артрита не появились в других суставах, то на первых этапах по этим симптомам распознать заболевание сложно», — отметил врач.Помимо отклонения большого пальца наружу, при ревматоидном артрите могут возникать подвывихи и вывихи плюснефаланговых суставов, деформация малых пальцев, изменение положения головок плюсневых костей, болезненные участки повышенного давления на подошве, нарушение опоры и переката стопы и другие нарушения. Врач заключил, что из-за деформации головки плюсневых костей могут становиться чрезмерно выступающими и подвергаться постоянному давлению при ходьбе, в результате чего пациент может испытывать боль в переднем отделе стопы буквально при каждом шаге. Он также отметил, что нередко разные виды деформации стопы развиваются и как самостоятельные заболевания, а не только на фоне ревматоидного артрита, и понять это можно с помощью комплексной диагностики.