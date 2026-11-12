Врач объяснил, о чем может говорить «косточка на стопе»

12 ноября 2026, 16:43

Врач Олейник: артрит может проявляться в отклонении большого пальца стопы наружу

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Ревматоидный артрит способен приводить к деформации переднего отдела стопы. На фоне постоянного воспаления постепенно повреждаются суставные поверхности и связочный аппарат, что может вызвать отклонение большого пальца наружу и другие проблемы. Об этом рассказал травматолог-ортопед Алексей Олейник.





Ревматоидный артрит — системное аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует собственные суставы, а иногда и другие органы и системы организма, пишет «Газета.Ru». Диагноз ставится по совокупности клинических, лабораторных и инструментальных признаков. Для оценки повреждения суставов используют рентген, УЗИ или МРТ.





«Мелкие суставы стопы и голеностопные суставы часто первыми принимают на себя удар заболевания. Обычно воспаление возникает симметрично на обеих ногах. Со временем оно может затрагивать сухожилия и ткани, окружающие суставы. Боль, отек, скованность — неспецифичные симптомы. Есть они также и при других заболеваниях, а также появляются в качестве последствий ношения неудобной обуви, перегрузки стоп. Если признаки ревматоидного артрита не появились в других суставах, то на первых этапах по этим симптомам распознать заболевание сложно», — отметил врач.