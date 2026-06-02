Врач призвала пожилых людей не пугаться изменений в одном органе
Врач ультразвуковой диагностики Айна Кузумова призвала пожилых людей не пугаться возрастных изменений в желчном пузыре. Об этом пишет Life.ru.
По словам Кузумовой, у людей старше 50 лет желчный пузырь при ультразвуковом исследовании выглядит более вытянутым и объёмным по сравнению с молодыми. С возрастом тонус гладкой мускулатуры его стенок снижается, что приводит к расслаблению пузыря и накоплению большего количества желчи, пояснила врач.
Медик отметила, что с возрастом стенки желчного пузыря могут утолщаться, что является нормальным явлением. Во время УЗИ этого органа часто выявляются мелкодисперсная взвесь и эхогенные микрочастицы, известные как сладж. Кузумова подчеркнула, что такие изменения часто встречаются у людей, длительно принимающих препараты для снижения давления, лечения остеопороза, статины или гормональные средства.
Врач добавила, что спайки в различных отделах желчного пузыря, его небольшое опущение и холестериновые отложения также могут быть нормой. Однако каждый такой случай требует индивидуального подхода и оценки специалиста.
Читайте также: