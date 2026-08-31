Врач объяснил, почему опасно спать на животе
Сон на животе разрушает позвоночник и приводит к остеохондрозу. Об этом предупредил ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.
По словам специалиста, позвоночник человека представляет собой сложную инженерную конструкцию из 33 позвонков, межпозвоночных дисков и спинного мозга, пишет NEWS.ru. Межпозвоночные диски не имеют собственных кровеносных сосудов и получают питание исключительно за счет диффузии жидкости во время движения. В ночное время, когда тело не двигается, этот процесс значительно замедляется.
Особую опасность, как отметил Артищев, представляет сон на животе. Вынужденный поворот головы на 90 градусов для обеспечения дыхания провоцирует скручивание шейных позвонков, спазм грудино-ключично-сосцевидной мышцы и сдавление позвоночной артерии, питающей головной мозг. Хроническое напряжение в шейном отделе, подчеркнул врач, напрямую ведет к развитию остеохондроза, головным болям и гипертонии.
Не менее вредной для организма признали и позу эмбриона. Несмотря на кажущийся комфорт, такое положение пережимает диафрагму и нарушает лимфоток, что становится причиной утренних отеков под глазами. Кроме того, поясничный отдел позвоночника в этой позе прогибается дугой, что приводит к растяжению связок и болям в крестцово-подвздошном сочленении.
Особое внимание Артищев обратил на выбор подушки: излишне высокая вызывает переразгибание шеи и нарушение кровоснабжения мышц плечевого пояса. Это чревато развитием синдрома грудного выхода — утренним онемением руки и покалыванием в пальцах.
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