Врач объяснил, почему опасно спать на животе

31 августа 2026, 21:55

Врач Артищев: сон на животе разрушает позвоночник

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Сон на животе разрушает позвоночник и приводит к остеохондрозу. Об этом предупредил ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.