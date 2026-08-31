Сомнолог раскрыла, к чему приводят бессонные ночи

31 августа 2026, 19:49

Сомнолог Царёва: даже одна ночь без сна снижает иммунитет

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Нарушения сна оказывают негативное влияние на здоровье человека. Об этом предупредила невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.





В разговоре с RT эксперт пояснила, что организм воспринимает отсутствие сна как стресс. При длительных нарушениях может появляться повышение артериального давления, аритмия, тревожность и депрессия.





«Есть у нас ещё инфекционные заболевания. Скоро осень, и люди, которые не высыпаются либо решили посмотреть фильм вместо того, чтобы выспаться, выбирают пагубную тактику — даже одна бессонная ночь снижает сопротивляемость организма инфекциям», — подчеркнула Царёва.