Сомнолог раскрыла, к чему приводят бессонные ночи
Сомнолог Царёва: даже одна ночь без сна снижает иммунитет
Нарушения сна оказывают негативное влияние на здоровье человека. Об этом предупредила невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.
В разговоре с RT эксперт пояснила, что организм воспринимает отсутствие сна как стресс. При длительных нарушениях может появляться повышение артериального давления, аритмия, тревожность и депрессия.
«Есть у нас ещё инфекционные заболевания. Скоро осень, и люди, которые не высыпаются либо решили посмотреть фильм вместо того, чтобы выспаться, выбирают пагубную тактику — даже одна бессонная ночь снижает сопротивляемость организма инфекциям», — подчеркнула Царёва.
Она подчеркнула, что регулярные нарушения сна влияют и на продолжительность жизни, а также со временем могут увеличивать риски возникновения онкологии и болезни Альцгеймера.