Врач объяснил, в чём состоит особая польза танцев в пенсионном возрасте

24 июня 2026, 11:52

Врач Новоселов: танцы в пенсионном возрасте замедляют старение мозга

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

Танцы в пенсионном возрасте могут замедлять старение мозга и служить эффективной профилактикой когнитивных нарушений. Об этом сообщил врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог Валерий Новоселов в беседе с NEWS.ru.





Специалист отмечает, что полезна любая активность, однако хореография даёт комплексный эффект, который благотворно влияет на здоровье пожилых людей.





Любая активность полезна, танцы в том числе. В пенсионном возрасте это одна из эффективных профилактических мер. Танцы — это комплексное воздействие. Они дают двигательную активность, которая напрямую влияет на мозговое кровообращение и нейропластичность. Разучивание новых движений и удержание точного ритма улучшает когнитивные функции мозга. Мы социальный вид, а изоляция сокращает жизнь быстрее, чем многие соматические заболевания. Танцы, в свою очередь, социализируют. Человек находится в приятном окружении и получает положительные эмоции. Жизнь — это ритм. Когда пенсионер поддерживает его через танцы, он одновременно профилактирует гиподинамию, — пояснил Новоселов.