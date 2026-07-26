Врач объяснила, как сильный стресс приводит к «синдрому разбитого сердца»
После сильного эмоционального потрясения — смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости — сердце может временно перестать нормально сокращаться. Об этом рассказала доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», речь идет о редком заболевании — синдроме Такоцубо, также известном как «синдром разбитого сердца». Его симптомы практически неотличимы от инфаркта: боль в груди, одышка и слабость.
Однако причиной становится не закупорка сосудов, а мощный выброс стрессовых гормонов. Такое название заболеванию досталось из-за того, что на снимках сердце приобретает форму, похожую на японскую ловушку для осьминогов «такоцубо».
Хронический стресс сказывается на организме комплексно: провоцирует скачки давления, усиливает воспаления, повышает уровень сахара в крови, сбивает холестериновый обмен, ухудшает сон и подталкивает к нездоровым привычкам — перееданию, курению и пристрастию к алкоголю.
Специалист отметила, что у людей с высокой активностью миндалевидного тела — структуры мозга, отвечающей за реакцию страха и тревоги, — чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Эмоциональный центр мозга способен запускать цепочку биологических реакций, которая через годы приводит к повреждению сосудов и сердца.
При этом стресс поддается управлению. Среди эффективных методов врач назвала йогу, дыхательную гимнастику, медитацию и практики осознанности, прогрессивную мышечную релаксацию, когнитивно-поведенческую терапию и здоровый образ жизни.
Эксперт предупредила, что при появлении болей или давления в груди, перебоев в работе сердца, одышки, подъемов артериального давления, головокружений или обмороков необходимо обратиться к кардиологу, даже если кажется, что причина исключительно эмоциональная.
Читайте также: