Врач объяснила, как сильный стресс приводит к «синдрому разбитого сердца»

26 июля 2026, 10:41

Врач Юферева: сильный стресс может вызвать синдром Такоцубо

Фото: iStock/Farknot_Architect

После сильного эмоционального потрясения — смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости — сердце может временно перестать нормально сокращаться. Об этом рассказала доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева.