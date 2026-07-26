Россиянам захотели сделать дополнительный выходной
Гриб: День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников
День знаний необходимо сделать выходным днем для родителей первоклассников. Такое мнение выразил заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП) Владислав Гриб.
По его словам, которые приводит РИА Новости, присутствовать на торжественной линейке практически является родительским долгом.
«Я как отец первоклашки, ребенка, который пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок», — отметил Гриб.Он добавил, что законодательное закрепление такого выходного не только подчеркнет особый статус семей с детьми, но и положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.
Ранее с похожим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что поход ребенка в первый класс, его знакомство с одноклассниками и учителями — уникальное событие в жизни. По его мнению, родителей не должны лишать возможности разделить этот момент с детьми.