Омбудсмен рассказала, где будет жить брошенная в туалете аэропорта Антальи малышка

10 мая 2026, 03:42

РИА Новости: Малышка, брошенная в аэропорту Антальи, будет жить в приёмной семье

Девочка, которую в 2024 году бросили в аэропорту турецкой Антальи, продолжит жить в своей приёмной семье. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.





Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции утвердил лишение родительских прав молодой матери, которая оставила новорождённую малышку. Напомним, что 18-летняя Екатерина Бурнашкина, проживающая в подмосковном городе Электросталь, родила девочку прямо в туалетной кабине аэропорта. Ребенка спасли благодаря уборщице, а россиянку задержали.



Малышку перевезли в Россию. Её временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова, опытная приёмная мать из Павловского Посада. У девочки теперь есть мама, папа, сестра и брат.



«Она уже живет в приемной семье. (...) У нее все хорошо. И дальше, я надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Мишонова.