Врач объяснила, почему перед месячными обсыпает прыщами

16 августа 2026, 07:13

Врач Ласкевич: перед месячными прыщи появляются из-за прогестерона

Фото: Istock/PeopleImages

Перед месячными у многих женщин появляются прыщи на коже, и это нормально. Гинеколог Юсуповской больницы Анастасия Ласкевич объяснила, что причина кроется в гормонах.





В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что перед циклом растёт уровень прогестерона, он усиливает выработку кожного сала и замедляет обновление кожи. В порах скапливаются жир и клетки, туда попадают бактерии — так возникает воспаление.

«На то, насколько сильно будет обсыпать, влияют и другие вещи: стресс, питание (например, много сладкого или молочных продуктов), неподходящая косметика, а ещё привычка трогать лицо или прижимать к нему телефон. Иногда проблема становится ещё заметнее, если слишком усердно мыть лицо или пользоваться спиртовыми лосьонами», — пояснила специалист.