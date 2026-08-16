Врач объяснила, почему перед месячными обсыпает прыщами
Врач Ласкевич: перед месячными прыщи появляются из-за прогестерона
Перед месячными у многих женщин появляются прыщи на коже, и это нормально. Гинеколог Юсуповской больницы Анастасия Ласкевич объяснила, что причина кроется в гормонах.
В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что перед циклом растёт уровень прогестерона, он усиливает выработку кожного сала и замедляет обновление кожи. В порах скапливаются жир и клетки, туда попадают бактерии — так возникает воспаление.
«На то, насколько сильно будет обсыпать, влияют и другие вещи: стресс, питание (например, много сладкого или молочных продуктов), неподходящая косметика, а ещё привычка трогать лицо или прижимать к нему телефон. Иногда проблема становится ещё заметнее, если слишком усердно мыть лицо или пользоваться спиртовыми лосьонами», — пояснила специалист.Ласкевич дала совет сходить к дерматологу или гинекологу. Для местного ухода используют средства с ретиноидами, азелаиновой кислотой или бензоилпероксидом — они снимают воспаление и не забивают поры. Эксперт подчеркнула, что нужно выбирать мягкие очищающие средства, некомедогенные кремы и SPF от 30.