Врач объяснила, почему после ОРВИ болит верхняя челюсть

23 сентября 2026, 19:11

Фото: Istock/Staras

Боль в верхней челюсти после ОРВИ часто связана с воспалением носовых пазух, а не с зубами. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Зарина Кудзоева.





В беседе с «Известиями» Кудзоева сообщила, что причиной болевого симптома нередко становится воспаление носовых пазух, а не кариес или пульпит.

«Корни верхних жевательных зубов — четвёртого, пятого, шестого и седьмого — находятся в непосредственной близости от дна гайморовой пазухи. У некоторых людей они даже немного выступают в её полость, отделённые лишь тончайшей костной пластинкой, а иногда и просто слизистой оболочкой», — пояснила врач.