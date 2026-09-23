Врач объяснила, почему после ОРВИ болит верхняя челюсть
Боль в верхней челюсти после ОРВИ часто связана с воспалением носовых пазух, а не с зубами. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Зарина Кудзоева.
В беседе с «Известиями» Кудзоева сообщила, что причиной болевого симптома нередко становится воспаление носовых пазух, а не кариес или пульпит.
«Корни верхних жевательных зубов — четвёртого, пятого, шестого и седьмого — находятся в непосредственной близости от дна гайморовой пазухи. У некоторых людей они даже немного выступают в её полость, отделённые лишь тончайшей костной пластинкой, а иногда и просто слизистой оболочкой», — пояснила врач.Стоматолог отметила, что при ОРВИ слизистая оболочка носа и пазух отекает, отток слизи нарушается, давление внутри пазухи повышается, развивается воспаление и скапливается жидкость. Мозг воспринимает это давление как зубную боль.
По словам эксперта, при таком состоянии болит не один зуб, а несколько верхних зубов рядом, дискомфорт носит ноющий или распирающий характер и усиливается при наклоне головы вперед. Кроме того, боль могут усиливать постоянная заложенность носа, дыхание через рот и попытки активно высморкаться.
Кудзоева отметила, что во время вирусной инфекции дискомфорт в области челюстей может быть связан с общей интоксикацией организма. Она рекомендовала обращать внимание на характер боли, чтобы правильно выбрать специалиста.