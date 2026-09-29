Фитнес-тренер объяснил, чем опасно сочетание курения и занятий спортом

29 сентября 2026, 16:23

Фитнес-тренер Милославский: курение и тренировки могут привести к потере сознания

Фото: iStock/MarcBruxelle

Занятия спортом на фоне курения, недосыпа и недостаточного питания могут привести к ухудшению самочувствия во время тренировки и в отдельных случаях — к потере сознания.





Фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с «Татар-информом» перечислил важные факторы, на которые следует обращать внимание, а также объяснил, как избежать плохого состояния.





«Если курящий человек начнет заниматься спортом, то физические упражнения могут пагубно повлиять на его состояние. Конечно, последствия будут зависеть от многих факторов: как часто и много человек курит, насколько он высыпается, его питание и так далее. Однако если человек недосыпает, недоедает, но еще и курит, то во время тренировки он может потерять сознание», — сказал он.

Читайте также: