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Врач опроверг заблуждение о пользе шоколада

Кардиолог Алам: Утверждение о вреде молочного шоколада не является верным
Фото: iStock/Dmitr1ch

Мнение о том, что горький шоколад благоприятен для здоровья, а молочный — нет, не вполне обоснованно. Об этом заявил врач-кардиолог Махбуб Алам, передает The Times of India.



Врач отметил, что масштабное исследование, охватившее 21 тысячу участников, выявило снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ежедневно потреблявших до 100 граммов шоколада. Однако большинство испытуемых употребляли молочный, а не тёмный шоколад.

Эксперт пояснил, что эти результаты не свидетельствуют о скрытой пользе молочного шоколада. По его мнению, они лишь подтверждают, что нельзя безоговорочно утверждать о пользе одного продукта и вреде другого. Алам подчеркнул, что горький шоколад содержит на 70% больше флаванолов, которые способствуют здоровью сосудов и снижению уровня холестерина.

Екатерина Коршунова

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