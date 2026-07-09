Врач опроверг заблуждение о пользе шоколада
Мнение о том, что горький шоколад благоприятен для здоровья, а молочный — нет, не вполне обоснованно. Об этом заявил врач-кардиолог Махбуб Алам, передает The Times of India.
Врач отметил, что масштабное исследование, охватившее 21 тысячу участников, выявило снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ежедневно потреблявших до 100 граммов шоколада. Однако большинство испытуемых употребляли молочный, а не тёмный шоколад.
Эксперт пояснил, что эти результаты не свидетельствуют о скрытой пользе молочного шоколада. По его мнению, они лишь подтверждают, что нельзя безоговорочно утверждать о пользе одного продукта и вреде другого. Алам подчеркнул, что горький шоколад содержит на 70% больше флаванолов, которые способствуют здоровью сосудов и снижению уровня холестерина.
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