Врач опроверг заблуждение о пользе шоколада

09 июля 2026, 17:15

Кардиолог Алам: Утверждение о вреде молочного шоколада не является верным

Фото: iStock/Dmitr1ch

Мнение о том, что горький шоколад благоприятен для здоровья, а молочный — нет, не вполне обоснованно. Об этом заявил врач-кардиолог Махбуб Алам, передает The Times of India.