Врач призвала людей с пятью заболеваниями ограничить потребление некоторых фруктов
Диетолог Синара Оливейра и эндокринолог Фернанда Парра призвали людей с пятью заболеваниями ограничить потребление некоторых фруктов. Об этом пишет издание Metropoles.
По словам эксперта, людям с сахарным диабетом следует ограничить потребление бананов, хурмы, винограда и манго. Эти фрукты повышают уровень глюкозы в крови. При жировой дистрофии печени Парра также не рекомендует есть фрукты в целом, поскольку избыток фруктозы может привести к накоплению жира в печени.
Оливейра, в свою очередь, советует людям с заболеваниями почек с осторожностью употреблять бананы, авокадо, дыни и киви. Они содержат много калия, а при проблемах с почками организм может испытывать трудности с его выведением. При гастрите и гастроэзофагеальном рефлюксе Оливейра рекомендует сократить потребление кислых фруктов, таких как лимон, апельсин, ананас и маракуйя.
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