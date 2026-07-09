Врач призвала людей с пятью заболеваниями ограничить потребление некоторых фруктов

09 июля 2026, 16:22

Эндокринолог Парра призвала ограничить потребление бананов при сахарном диабете

Фото: iStock/AlexRaths

Диетолог Синара Оливейра и эндокринолог Фернанда Парра призвали людей с пятью заболеваниями ограничить потребление некоторых фруктов. Об этом пишет издание Metropoles.