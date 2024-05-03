Врач Островская предупредила об опасности нестандартных способов окраски яиц

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Эндокринолог Елена Островская заявила, что нетрадиционные методы покраски пасхальных яиц могут быть опасны для здоровья, в частности для печени.
К нетрадиционным методам она отнесла использование маркеров, фломастеров, красок и т.д. для покраски яиц.
Как альтернативу врач предложила использовать растительные красители, луковую шелуху, чай каркаде, куркуму и т. д.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказывала, как выбрать полезный пасхальный кулич.
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«Использовать фломастеры, обычные краски, маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и желток. Попадание даже небольшого количества красителей в организм можно сравнить с небольшим химическим отравлением. Это способствует накоплению токсичных веществ, в тканях печени», – объяснила в беседе с Газета.ру Островская.
Как альтернативу врач предложила использовать растительные красители, луковую шелуху, чай каркаде, куркуму и т. д.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказывала, как выбрать полезный пасхальный кулич.
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