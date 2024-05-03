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Врач Островская предупредила об опасности нестандартных способов окраски яиц

03 мая 2024, 17:38
Фото: iStock/Tetiana Strilchuk

Фото: iStock/Tetiana Strilchuk

Эндокринолог Елена Островская заявила, что нетрадиционные методы покраски пасхальных яиц могут быть опасны для здоровья, в частности для печени.
К нетрадиционным методам она отнесла использование маркеров, фломастеров, красок и т.д. для покраски яиц.

«Использовать фломастеры, обычные краски, маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и желток. Попадание даже небольшого количества красителей в организм можно сравнить с небольшим химическим отравлением. Это способствует накоплению токсичных веществ, в тканях печени», – объяснила в беседе с Газета.ру Островская.



Как альтернативу врач предложила использовать растительные красители, луковую шелуху, чай каркаде, куркуму и т. д.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказывала, как выбрать полезный пасхальный кулич.

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#яйца
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Врач Маркова рекомендовала ехать в травмпункт при укусе ребёнка клещом
03 мая 2024, 18:19

Фото: iStock/Ladislav Kubeš

Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр Дарья Маркова заявила, что в случае, если ребёнка укусил клещ или какое-либо другое насекомое, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
«Первое правило: не пытаться вытащить клеща самостоятельно. Не нужно «тестировать» на ребёнке народные средства, вроде иголок и подсолнечного масла. Лучше сразу отправиться в ближайший травмпункт и доверить извлечение клеща врачу», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Также она обратила внимание на необходимость удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза. Соответствующие исследования также делаются сразу в травмпунктах.

Ранее кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва заявила, что укусы насекомых могут быть крайне опасны из-за сильнейшей аллергической реакции.

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#врач
#педиатр
#дети
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Россиян предупредили о вреде «английского» и «венского» завтраков
Диетолог Королева заявила об опасности «английского» и «венского» завтраков
03 мая 2024, 14:19

Фото: iStock/DronG

Диетолог Маргарита Королева заявила, что английский» и «венский» завтраки, характеризующиеся зачастую жирной и гиперсолёной пищей, могут вызвать проблемы с ЖКТ.
«Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсолёным продуктам, копченостям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть. То же самое касается бекона и всяческих колбасок, которые являются составной частью известных всем «английских» и «венских» завтраков», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Специалист посоветовала завтракать в первый час пробуждения сытными и удобоваримыми для желудка блюдами, в частности крупами, омлетами с овощами, творогом и даже котлетами.

А кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с проблемами ЖКТ есть риск столкнуться после майских праздников. Также в постпраздничные дни у людей наблюдаются недомогания сердечно-сосудистой системы, травмы.

«С проблемами с ЖКТ могут столкнуться люди, у которых есть нарушения оттока желчи, камни в жёлчном пузыре или склонность к спазму желчевыводящих путей. Большое количество жирного мяса в сочетании с тяжёлым гарниром в виде картошки или макарон, запиваемое большим количеством алкоголя, нарушает работу ЖКТ и плохо сказывается на самочувствии», — прокомментировал в беседе с RT врач.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.

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#травмы
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Врач Усачёва заявила об опасности укусов насекомых
03 мая 2024, 13:57

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва заявила, что укусы насекомых могут быть крайне опасны из-за сильнейшей аллергической реакции.
Она отметила, что особенно критичной ситуация может быть в случае опухания полости рта или гортани из-за укуса насекомого.

«Ужаливание осы, пчелы, шершня может стать причиной анафилаксии — сильнейшей аллергической реакции. Такие симптомы развиваются молниеносно и сопровождаются тревожностью, судорогами, страхом, падением артериального давления, коллапсом и потерей сознания. Учитывая высокий риск летальности, надо срочно позвонить в службу спасения», — пояснила в беседе с RT врач.

Она добавила, что для снижения реакции можно принять антигистаминный препарат.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что риска завоза и распространения лихорадки Ласса — острого вирусного заболевания, характеризующегося тяжёлым течением, высокой летальностью, поражением многих органов — в России нет.

«Во Франции выявлен завозной случай лихорадки Ласса у военнослужащего, вернувшегося из Африки. Роспотребнадзор системно проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. Ранее регистрировались спорадические случаи завоза вируса в Европу и другие страны из Африки. Риск завоза и распространения лихорадки Ласса в России отсутствует», – приводит АГН «Москва» сообщение Роспотребнадзора.

Ранее известный иммунолог Николай Крючков предупреждал о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете.

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#симптомы
#заболевания
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Главный педиатр Одинаева рассказа, чем опасны покупные куличи для детей
03 мая 2024, 11:42

Фото: istockphoto / Tetiana Soares

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева призвала не давать детям магазинные куличи из-за их состава. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что покупные куличи могут вызвать гастроэнтерологические или аллергические проблемы.

«Для того, чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — подчеркнула педиатр.

Стоит отметить, что куличи и десерты с творогом нужно употреблять только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного.

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Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла 3,5 тыс. звонков

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#подмосковье
#продукты
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#педиатр
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Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла 3,5 тыс. звонков
03 мая 2024, 11:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более трёх с половиной тысяч звонков обработали операторы горячей линии по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Московской области работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал «Паллиативная помощь», где можно получить семь видов онлайн-услуг. Функционирует также горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники контакт-центра обработали более 3,5 тыс. звонков», — цитируются в сообщении слова главы Минздрава Подмосковья Алексея Сапанюка.
В министерстве также рассказали, что основные темы, которые интересуют звонящих, это обеспечение лекарствами, получение паллиативного статуса, выдача на дом медицинского оборудования и оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Телефон горячей линии: 8-498-683-83-83.

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Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья

Психотерапевт объяснила причины отсутствия интереса к сексу

Офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона
#здравоохранение
#медицина
#паллиативная помощь
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья
03 мая 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 4 тысячи участковых педиатров прошли тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач», запущенного в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«За время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.
Занятия включают в себя очные тренинги по профилактике психологического выгорания и развитию эмоционального интеллекта педиатра, а также дистанционные тренинги по управлению стрессом и бесконфликтному общению. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные консультации с психологом, а с этого года в программу вошли терапевтические арт-тренинги.

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#медицина
#врачи
#здравоохранение
#педиатр
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Психотерапевт объяснила причины отсутствия интереса к сексу
03 мая 2024, 04:21

Фото: istock / Estradaanton

Интерес к сексу может снизиться из-за стресса, усталости или однообразия в постели. Самые распространенные причины исчезновения сексуального желания и методы борьбы с этим назвала психотерапевт Оливия Орли в материале для Well+Good.
Эксперт отметила, что не бывает общего «нормального» уровня либидо, поэтому низкое половое влечение не стоит рассматривать как что-то плохое. Орли уточнила, что это превращается в проблему, если человек сам не доволен тем, как его сексуальный интерес влияет на жизнь.

«Изменить уровень либидо непросто, особенно если вы не можете отвлечься от внешних факторов стресса — работы, здоровья, отношений», — заявила психотерапевт.
Причина равнодушия к сексу может также возникать из-за его однообразия. Как считает эксперт, но стоит в таких случая менять партера, а лучше постараться внести новизну в имеющиеся отношения.

Согласно исследованиям 2016 года, состоящие в длительных отношениях люди становятся довольны свой интимной жизни после появления разнообразия. К примеру, можно осуществить свои эротические фантазии.

Помимо этого, сексуальное желание может угаснуть из-за приема некоторых препаратов. Как утверждает Орли, обычно побочный эффект вызывают антидепрессанты и оральные контрацептивы, но похожее действие могут оказать любые лекарства.

Чтобы вернуть интерес к сексу, главное — не осуждать себя, уверена психотерапевт. Она порекомендовала чаще откровенно разговаривать с партнером, научиться отдыхать и расслабляться, а также каждый день развивать свою сексуальность.

В этом могут помочь простые методы: дольше рассматривать свое тело в зеркале, обращать внимание на привлекательность партнера, читать эротические книги, подытожила Орли.

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#психотерапевт
#отношения
#люди
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Офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона
Врач Крестьянинова: чтение в дороге с телефона могут ухудшить зрение
03 мая 2024, 03:27

Фото: istock / fizkes

Основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте. Об этом предупредила офтальмолог Ирина Крестьянинова в беседе с РИА Новости.
«Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают «напрягаться» и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер — тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10-12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз», — пояснила врач.
Также к ухудшению зрения может приводить использование устройств с ярким экраном. Из-за него человек реже моргает, что провоцирует пересыхание слизистой и развитие «синдрома сухого глаза».

Использование гаджета в машине может проводить к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет мышцы глаз работать намного активнее, в результате чего те быстрее устают.

Чтобы снизить вред устройств, стоит придерживаться правила 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии — 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров).

В заключении Крестьянинова добавила, что расстояние до компьютера должно быть не меньше 50-70 сантиметрам, а смартфон или планшет стоит держать на расстоянии не меньше 25-30 сантиметров.

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#вред
#врач
#глаза
#правила
#человек
#смартфон
#зрение
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Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя
02 мая 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, с таким утверждением выступила клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Современные родители часто придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом и показывают своим примером, что такое правильные привычки. Но никто не отменял влияние сверстников, компании друзей, социума, куда рано или поздно попадёт любой подросток. И тут главное, чтобы в момент, когда ему предложат выпить, у него щёлкнуло в голове и сработал автоматический отказ. А произойти это может, если с раннего детства не выпивать при ребёнке, показывать, что семейные торжества могут обойтись без спиртного», – отметила Жеравова.
По её словам, для формирования правильных установок лучшее – это свой пример.
«Почаще вместе выезжайте на природу, занимайтесь спортом, посещайте интересные места. А подростку стоит объяснить: если он боится отказаться от алкоголя из-за страха быть белой вороной, то здесь всё наоборот. Отказавшись, он проявит характер и покажет друзьям, что у него есть своё мнение, и он не подвержен влиянию толпы», – добавила специалист.
Как напомнила Жеравова, недавно СМИ привели данные ВОЗ о том, что в Англии каждый третий 11-летний и половина 13-летних подростков употребляли алкоголь. В нашей стране ситуация не такая шокирующая, уверена она.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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