Врач ответил, нужна ли всей семье профилактика от глистов после отдыха на даче
После завершения летнего сезона многие родители задумываются о профилактическом приеме противогельминтных препаратов для всей семьи. Однако принимать такие лекарства без подтвержденного заражения специалисты не советуют.
Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов. По словам специалиста, противопаразитарные средства нельзя воспринимать как витамины и принимать «на всякий случай». Они могут вызывать побочные реакции и создавать дополнительную нагрузку на организм. При отсутствии инфекции подобное лечение не принесет пользы. Кроме того, препараты эффективны против определенных видов паразитов, поэтому универсального лекарства от всех гельминтов не существует.
Для снижения риска заражения врач рекомендует соблюдать базовые правила гигиены: регулярно мыть руки после контакта с землей и перед едой, тщательно промывать овощи, фрукты и зелень, хорошо термически обрабатывать мясо и рыбу, употреблять безопасную воду и следить за длиной ногтей у детей. Важную роль также играет своевременная дегельминтизация домашних животных.
В отдельных ситуациях профилактическое лечение может потребоваться по назначению врача. Например, при подтвержденном энтеробиозе у одного из членов семьи специалист может рекомендовать одновременное лечение всех проживающих вместе, поскольку острицы легко передаются в быту. При этом решение принимается с учетом конкретных обстоятельств, а не автоматически после отдыха на природе.
Самостоятельно определить наличие гельминтов по одним симптомам сложно. Поводом для обращения к врачу могут стать ночной зуд в области заднего прохода, изменения аппетита, боли в животе, беспричинное снижение веса, продолжительные аллергические реакции, слабость или железодефицитная анемия. Однако сами по себе эти признаки не свидетельствуют о заражении паразитами и требуют медицинского обследования.
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