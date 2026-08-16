Врач ответил, нужна ли всей семье профилактика от глистов после отдыха на даче

16 августа 2026, 11:59

Врач Неронов: профилактика от глистов после дачного отдыха не обязательна

Фото: istockphoto/Sinhyu

После завершения летнего сезона многие родители задумываются о профилактическом приеме противогельминтных препаратов для всей семьи. Однако принимать такие лекарства без подтвержденного заражения специалисты не советуют.