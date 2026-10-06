Врач ответила, что означает ежедневный стул у некоторых людей
Колопроктолог Алина Амаро заявила, что ежедневная дефекация не всегда означает отсутствие запора. Об этом специалист рассказала изданию Terra.
По словам врача, частота стула сама по себе не позволяет объективно оценить работу кишечника. В частности, человек может посещать туалет каждый день, но испытывать значительные трудности при дефекации и вынужден сильно тужиться. По мнению Амаро, длительное пребывание на унитазе и необходимость чрезмерного напряжения могут быть признаками запора.
К другим симптомам специалист отнесла слишком твердый или сухой кал, а также ощущение неполного опорожнения кишечника. При этом наличие ежедневного стула не исключает появления этих признаков.
Амаро призвала не принимать слабительные препараты на регулярной основе без консультации врача. По ее словам, лечение запора должно подбираться с учетом причины, которая привела к нарушению работы организма.
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