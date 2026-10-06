Врач ответила, что означает ежедневный стул у некоторых людей

06 октября 2026, 21:06

Колопроктолог Амаро: каждодневный сухой стул является запором

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Колопроктолог Алина Амаро заявила, что ежедневная дефекация не всегда означает отсутствие запора. Об этом специалист рассказала изданию Terra.