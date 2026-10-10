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Врач ответила, как лень влияет на психику

Психотерапевт Крашкина: иногда лень может быть полезна для психики
Фото: iStock/iktoria Korobova

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, зачем мозгу нужны периоды безделья. Ее слова приводит Lenta.ru.



Специалист отметила, что безделье принято считать чем-то постыдным, однако в действительности короткие паузы без дела могут быть полезны для психики.

Мозгу не нужно работать на пределе весь день: когда человек переключается с постоянного решения задач и контроля на более свободный режим, голова успевает переработать накопленную информацию, восстановить внимание и снизить напряжение. Такие периоды ничегонеделания помогают не только отдохнуть, но и порой найти решение, которое не находилось во время напряженной работы.

Врач подчеркнула, что осознанное расслабление и прокрастинация — не одно и то же. После настоящего отдыха обычно становится легче, появляются силы. Прокрастинация работает иначе: человек откладывает важное дело, хотя понимает, что его необходимо сделать, и вместо удовольствия часто испытывает тревогу и чувство вины.

Лидия Пономарева

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