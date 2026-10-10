Врач ответила, как лень влияет на психику

10 октября 2026, 18:29

Психотерапевт Крашкина: иногда лень может быть полезна для психики

Фото: iStock/iktoria Korobova

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, зачем мозгу нужны периоды безделья. Ее слова приводит Lenta.ru.