Врач ответила, как лень влияет на психику
Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, зачем мозгу нужны периоды безделья. Ее слова приводит Lenta.ru.
Специалист отметила, что безделье принято считать чем-то постыдным, однако в действительности короткие паузы без дела могут быть полезны для психики.
Мозгу не нужно работать на пределе весь день: когда человек переключается с постоянного решения задач и контроля на более свободный режим, голова успевает переработать накопленную информацию, восстановить внимание и снизить напряжение. Такие периоды ничегонеделания помогают не только отдохнуть, но и порой найти решение, которое не находилось во время напряженной работы.
Врач подчеркнула, что осознанное расслабление и прокрастинация — не одно и то же. После настоящего отдыха обычно становится легче, появляются силы. Прокрастинация работает иначе: человек откладывает важное дело, хотя понимает, что его необходимо сделать, и вместо удовольствия часто испытывает тревогу и чувство вины.
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