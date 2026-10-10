Россиян предупредили о схеме мошенников в соцсетях

10 октября 2026, 12:27

МВД: мошенники крадут аккаунты в соцсетях под предлогом голосования в конкурсе

Фото: iStock/Sandwish

Мошенники все чаще взламывают страницы пользователей в социальных сетях через рассылки с просьбой проголосовать «в конкурсе». Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.





По его словам, которые приводит ТАСС, злоумышленники сначала получают доступ к чужим аккаунтам, а затем рассылают контактам в социальных сетях и мессенджерах сообщения с просьбой проголосовать за родственников, знакомых или их детей в конкурсе. Перейдя по такой ссылке, человек может потерять доступ к своему аккаунту, предупредил Васенин.

«Лучше такое сообщение проверить телефонным звонком, набрать своего товарища и спросить, действительно ли нужно проголосовать за твоего родственника. В 99% вы получаете ответ, что, конечно же, нет, мой аккаунт взломан», — посоветовал он.