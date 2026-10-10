Россиян предупредили о схеме мошенников в соцсетях
МВД: мошенники крадут аккаунты в соцсетях под предлогом голосования в конкурсе
Мошенники все чаще взламывают страницы пользователей в социальных сетях через рассылки с просьбой проголосовать «в конкурсе». Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
По его словам, которые приводит ТАСС, злоумышленники сначала получают доступ к чужим аккаунтам, а затем рассылают контактам в социальных сетях и мессенджерах сообщения с просьбой проголосовать за родственников, знакомых или их детей в конкурсе. Перейдя по такой ссылке, человек может потерять доступ к своему аккаунту, предупредил Васенин.
«Лучше такое сообщение проверить телефонным звонком, набрать своего товарища и спросить, действительно ли нужно проголосовать за твоего родственника. В 99% вы получаете ответ, что, конечно же, нет, мой аккаунт взломан», — посоветовал он.Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что мошенники стали осваивать сайты знакомств и предлагать жертвам помощь в инвестициях. По его словам, злоумышленники сначала делятся историями о своих достижениях, а затем предлагают проверенный способ заработка.