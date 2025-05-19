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Врач ответила, можно ли заразиться гепатитом через поцелуи

Умрик: гепатит можно получить при поцелуе при повреждении слизистой
Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Заражение гепатитом возможно, когда в ротовой полости здорового человека имеются повреждения слизистой или кровоточащие раны. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Дарья Умрик. Она подчеркнула, что вирус есть и в слюне инфицированного.
«Заразиться гепатитом B или С через поцелуй почти невозможно, однако такие случаи редко, но бывают. В слюне зараженного гепатитом человека присутствует вирус. Если у человека, которого он поцелует, есть сильное поражение слизистой или кровоточащие раны, то вероятность заражения высока. В этом случае риск инфицирования гепатитом B выше, чем гепатитом C, так как первый более контагиозный», — пояснила собеседница.
Она добавила, что нельзя заразиться гепатитом через объятия, рукопожатия. Кроме того, по словам доктора, этими вирусами сложно заразиться, пользуясь общими столовыми приборами, кружками и тарелками.

Дарья Умрик подчеркнула, что есть вещи только для индивидуального использования: бритва, зубная щетка, полотенце, маникюрный набор. При половых актах нужно пользоваться контрацепцией, чтобы сократить риск заражения, заключила терапевт.

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Врач рассказала, каким соком нельзя запивать лекарства
Врач Кашух: нельзя запивать лекарства грейпфрутовым соком
19 мая 2025, 11:28

Фото: iStock/Angela Kotsell

Нельзя запивать лекарства грейпфрутовым соком. Об этом россиян предупредила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По словам врача, в грейпфруте содержатся фуранокумарины, которые блокируют работу фермента CYP3A4, отвечающего за переработку лекарств.

«Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Кроме того, грейпфрутовый сок может влиять на особые транспортные белки кишечника, которые регулируют всасывание лекарств», — пояснила Кашух в беседе с Life.ru.

В итоге в кровь поступает больше активного вещества, чем это необходимо, уточнила специалист.

Она также предупредила, что в сочетании с грейпфрутовым соком препараты от гипертонии могут резко понизить давление, а седативные препараты привести к чрезмерной сонливости.

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Роспотребнадзор: в России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией
17 мая 2025, 00:19

Фото: iStock/Motortion

В России наблюдается снижение числа новых случае заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012—2023 годы», — передает ведомство в своем telegram-канале.

К тому же в России достигнут высокий уровень охвата граждан по тестированию на ВИЧ. За прошлый год специалисты проверили более 52-х миллионов человек. За прошедшие 10 лет охват тестирования увеличился на 83,6%.

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Стоматолог рассказала, чем опасно наращивание зубов гель-лаком
16 мая 2025, 15:15

Фото: iStock/Bojan89

Модный тренд на наращивание зубов гель-лаком может привести к их потере и аллергии. Об этом предупредила стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.
В последнее время мастера по маникюру начали восстанавливать поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей.

«Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами», — пояснила Балакирева в беседе с «Москвой 24».

По её словам, если пломба завышена, то нагрузка на зубы будет распределяться неравномерно. В этом случае может появиться повторный скол, который, вероятно, уйдет еще глубже в ткань под десну, и придётся удалять зуб.

Кроме того, гель-лак при попадании на слизистую может вызвать сильную аллергию, предупредила специалист.

В свою очередь детский стоматолог «СМ-Стоматология» Диляра Ахтямова отметила в интервью «Газете.Ru», что для сохранения здоровья зубов необходимо заботиться о них с самого детства.

По её словам, в течение дня ребенку необходимо давать яблоки, груши, огурцы, морковь и т.п., так как они помогают дополнительно очищать зубы от налета.

«Для здоровья зубов необходим кальций и витамин D. Поэтому в рацион ребенка следует включить фундук, фасоль, брокколи, семена кунжута, семена подсолнуха, семена чиа — эти продукты богаты кальцием. Если говорить о витамине D, то лучшие источники — это животные продукты, например, жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки», — пояснила Ахтямова.

Она также обратила внимание на важность витамина K2 для здоровья детских зубов. Его содержат сливочное масло из коровьего молока, масло эму, жирная морская рыба, квашеная капуста, а также сыры Гауда и бри.

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«Второй подбородок и морщины»: врач предупредила о вреде смартфонов для внешности
Врач Андриянова: из-за смартфонов может появиться второй подбородок
16 мая 2025, 14:34

Фото: iStock/fizkes

Чрезмерное использование смартфонов может привести к появлению второго подбородка и морщинам. Об этом врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.
«Обратите внимание, в какой позе вы просматриваете соцсети, переписываетесь с подругой и смотрите сериал перед сном — опустив голову вниз. В результате этого образуется складка в области шеи, второй подбородок и усиливается птоз лица», — предупредила Андриянова в беседе с «Газетой.Ru».

Также при чрезмерном использовании смартфона образуются морщины на коже век из-за постоянного напряжения глаз. В результате глаза сильнее устают и образовываются темные круги. А все это, по словам врача, придает возраст и старит лицо.

Косметолог призвала сократить время использования смартфонов и чаще быть на свежем воздухе или заниматься спортом.

В то же время косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала в разговоре с «Вечерней Москвой», как правильно пользоваться скрабами для лица и назвала более безопасные альтернативы.

По словам специалиста, важно выбирать мягкие скрабы, а предпочтение стоит отдавать скрабам с гладкими гранулами. При жирной коже скраб надо использовать один–два раза в неделю, при комбинированной и нормальной — один раз в семь–десять дней, а при сухой и чувствительной лучше вовсе отказаться от использования скрабов или не чаще одного раза в две недели.

«Наносите скраб на влажную кожу, избегая области вокруг глаз. Движения должны быть легкими, без надавливания. Не трите воспаленные участки. После скраба обязательно нанесите успокаивающий крем или сыворотку», — посоветовала Рябинова.

Косметолог также отметила, что скрабы устарели и сейчас рекомендуется пользоваться бесконтактными методами очищения, например, энзимной пудрой.

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Врач перечислил продукты, которые помогают в профилактике гипертонии
Врач Карпенко: для профилактики гипертонии стоит добавить в рацион три продукта
16 мая 2025, 13:12

Фото: iStock/tbralnina

Жирная морская рыба, бобовые и черный шоколад могут помочь улучшить состояние сосудистой стенки и снизить риски возникновения гипертонии. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
«Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, лосось) — источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения способствуют формированию «хорошего» холестерина, укрепляют сосудистую стенку, защищают ее от повреждений, снижают воспаление. Эластичные сосуды лучше переносят колебания давления и реже становятся причиной гипертонических кризов», — рассказал Карпенко в интервью «Газете.Ru».

Он уточнил, что рыбу стоит употреблять не реже двух-трёх раз в неделю.

Кроме того, специалист посоветовал включить в свой рацион бобовые культуры и чёрный горький шоколад с высоким содержанием какао.

В свою очередь врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказала о негативных последствиях переедания черешни.

«Когда вы переели много фруктов, а до этого долго ничего не ели, то у вас не готова ферментная система. В итоге будет вздутие и брожение, просто потому что съели много сладкого», — пояснила Ярцева.

По её словам, ягоды стоит употреблять небольшими порциями и обязательно мыть.

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