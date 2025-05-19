Врач ответила, можно ли заразиться гепатитом через поцелуи

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Заражение гепатитом возможно, когда в ротовой полости здорового человека имеются повреждения слизистой или кровоточащие раны. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Дарья Умрик. Она подчеркнула, что вирус есть и в слюне инфицированного.
«Заразиться гепатитом B или С через поцелуй почти невозможно, однако такие случаи редко, но бывают. В слюне зараженного гепатитом человека присутствует вирус. Если у человека, которого он поцелует, есть сильное поражение слизистой или кровоточащие раны, то вероятность заражения высока. В этом случае риск инфицирования гепатитом B выше, чем гепатитом C, так как первый более контагиозный», — пояснила собеседница.Она добавила, что нельзя заразиться гепатитом через объятия, рукопожатия. Кроме того, по словам доктора, этими вирусами сложно заразиться, пользуясь общими столовыми приборами, кружками и тарелками.
Дарья Умрик подчеркнула, что есть вещи только для индивидуального использования: бритва, зубная щетка, полотенце, маникюрный набор. При половых актах нужно пользоваться контрацепцией, чтобы сократить риск заражения, заключила терапевт.
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