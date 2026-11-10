Врач описал звучание легких у вейперов
Пульмонолог Пальман: легкие вейперов звучат как хруст снега
Легкие у любителей электронных сигарет могут звучать, будто хруст шагов по свежему снегу в мороз или треск целлофана. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Пальман.
По его словам, которые приводит РИА Новости, при остром повреждении легких, затрагивающем бронхиолы и альвеолы, на вдохе их стенки разлипаются. Это и вызывает характерный треск, который в медицине называют крепитацией.
«Если такие звуки громкие, звучные и грубые, их традиционно называют хрипами по типу хруста снега или треска целлофана. Доктор слышит, как будто кто-то ходит по свежему снегу в мороз: хрум-хрум-хрум-хрум», — отметил специалист.Он добавил, что в США такие звуки ассоциируют с приготовлением попкорна и называют «попкорновыми хрипами» — это сравнение закрепилось в зарубежной медицинской литературе в обиходном названии «попкорновая болезнь».
Ранее врач-пульмонолог Сандип Наяр рассказал, что при серьезных заболеваниях легких кашля может не быть вплоть до того момента, когда болезнь уже значительно нарушит работу органа.