Врач описал звучание легких у вейперов

10 ноября 2026, 05:44

Пульмонолог Пальман: легкие вейперов звучат как хруст снега

Фото: iStock/aroslav Litun

Легкие у любителей электронных сигарет могут звучать, будто хруст шагов по свежему снегу в мороз или треск целлофана. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Пальман.





По его словам, которые приводит РИА Новости, при остром повреждении легких, затрагивающем бронхиолы и альвеолы, на вдохе их стенки разлипаются. Это и вызывает характерный треск, который в медицине называют крепитацией.

«Если такие звуки громкие, звучные и грубые, их традиционно называют хрипами по типу хруста снега или треска целлофана. Доктор слышит, как будто кто-то ходит по свежему снегу в мороз: хрум-хрум-хрум-хрум», — отметил специалист.