Врач ответила, возможна ли анафилаксия после укуса муравья

11 мая 2026, 11:39

Врач Усачёва: у некоторых людей может быть аллергия после укуса муравья

Укусы муравьев в большинстве случаев вызывают лишь местную реакцию — покраснение, зуд и умеренный отек, которые проходят самостоятельно в течение нескольких часов или дней. Однако у части людей возможно развитие системной аллергической реакции, включая анафилаксию, хотя это встречается крайне редко.





Об этом в беседе с RT предупредила заведующая Консультативно-диагностическим центром РДКБ Минздрава России, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Усачёва. По словам специалиста, анафилаксия после укуса муравья описывается в медицинской литературе. Чаще она происходит в случаях с пчелами, осами или шершнями.



Тем не менее повышенного внимания требуют контакты с отдельными видами, например с огненными муравьями, распространенными в странах с теплым и влажным климатом (в частности, в Южной Америке). Их яд способен вызвать тяжелую реакцию у людей с уже сформированной чувствительностью.



Врач подчеркнула, что симптомы анафилаксии развиваются быстро — в течение минут или первого часа после укуса. К ним относятся крапивница, зуд, отек губ, век или языка, ощущение нехватки воздуха, затрудненное дыхание, снижение артериального давления, головокружение и потеря сознания. Такое состояние является неотложным и требует немедленной медицинской помощи.



Людям с подтвержденной тяжелой аллергией на укусы насекомых, заключила Анна Усачёва, следует заранее обсудить с лечащим врачом план действий на случай экстренной ситуации.



