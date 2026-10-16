В Вологодской области возбудили уголовное дело после отравления школьников

16 октября 2026, 23:24

Фото: iStock/sudok1

В Вологодской области возбудили уголовное дело после того, как ученики нескольких классов одной и той же школы обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в канале «Вологодский Следком» на платформе MAX.