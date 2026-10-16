В Вологодской области возбудили уголовное дело после отравления школьников
В Вологодской области возбудили уголовное дело после того, как ученики нескольких классов одной и той же школы обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в канале «Вологодский Следком» на платформе MAX.
Уточняется, что в октябре на резкое ухудшение состояния здоровья пожаловались ученики из Верховажской школы. Часть несовершеннолетних госпитализировали. Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил руководителю Харовского межрайонного следственного отдела О. О. Горенкову возбудить дело по статье 236 УК РФ, которая касается нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
Правоохранительные органы организовали взаимодействие с контролирующими органами. Они намерены выяснить точные причины и иные обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Екатеринбурге на парковке поликлиники мужчина избил свою беременную жену. Подробности читайте здесь.
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