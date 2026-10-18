Врач перечислил неочевидные факты о старении лица

18 октября 2026, 23:02

Хирург Воронов: старение двух сторон лица происходит по-разному

Фото: istockphoto/Artem Varnitsin

Пациенты часто приходят к пластическим хирургам с фотографиями, на которых лицо выглядит искаженным, и просят исправить недостатки, которых в реальности нет. Об этом рассказал пластический хирург и косметолог Михаил Воронов.





По словам врача, специалист оценивает лицо по тому, как оно выглядит в реальности, тогда как пациенты нередко ориентируются на снимки, где изображение отличается от действительности, пишет «Газета.Ru». Первым неочевидным фактом Воронов назвал то, что две стороны лица стареют по-разному.



Это связано с природной асимметрией, присущей всем людям, и с привычкой спать на одном боку — постоянное давление на одни и те же ткани нарушает отток жидкости. Еще одна причина — неравномерное воздействие солнца.



Врач привел пример: у 69-летнего водителя грузовика сторона лица, обращенная к окну, за 28 лет покрылась глубокими морщинами, тогда как вторая осталась гладкой. Стекло задерживает UVB-лучи, но пропускает UVA, который и отвечает за фотостарение.



Второй неочевидный факт — свое отражение человек видит не таким, каким его видят окружающие. Зеркало показывает обратное отражение, и именно этот образ мы видим ежедневно и считаем правильным. Кроме того, на восприятие влияет расстояние до камеры: селфи снимают с вытянутой руки, примерно с 30 сантиметров, и на таком расстоянии нос выглядит крупнее, а лицо — плоским. Основание носа на селфи выходит примерно на 30% шире, чем при съемке с 1,5 метра.





«Пациенты часто приходят с фотографиями, где лицо сильно искажено, и просят убрать то, что им не нравится на снимке. Важно понимать: на таком фото вы не всегда видите себя. Получается, что фотография показывает не лицо, а его искаженную копию. Судить по ней о внешности преждевременно, а думать об изменениях, в том числе хирургических, — тем более: исправлять придется то, чего нет», — подчеркнул Воронов.