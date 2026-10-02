Врач перечислил продукты, от которых следует отказаться при кашле

02 октября 2026, 14:49

Врач Бережанский: при острой фазе кашля откажитесь от сладкого и цитрусовых

Фото: istockphoto/megaflopp

Врач-пульмонолог Павел Бережанский посоветовал отказаться от цитрусовых и сладостей в острой фазе кашля. Об этом специалист рассказал на лекции «Экология Кашля: от качества среды к здоровью дыхательных путей».