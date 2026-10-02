Врач перечислил продукты, от которых следует отказаться при кашле
Врач-пульмонолог Павел Бережанский посоветовал отказаться от цитрусовых и сладостей в острой фазе кашля. Об этом специалист рассказал на лекции «Экология Кашля: от качества среды к здоровью дыхательных путей».
По словам врача, апельсины и мандарины могут дополнительно раздражать слизистые оболочки дыхательных путей и усиливать воспаление, пишет «Газета.Ru». При этом витамин C не способен заметно облегчить уже начавшийся кашель. Эксперт отметил, что прием витамина C может сократить продолжительность простуды примерно на один-два дня, если начать употреблять его заранее.
Бережанский также рекомендовал ограничить продукты с высоким содержанием сахара. В частности, он призвал не давать больным в начале заболевания виноград и шоколад. По словам специалиста, в период болезни сахар может способствовать более активному размножению бактерий.
Врач отметил, что по мере выздоровления небольшое количество сладкого можно возвращать в рацион. После употребления таких продуктов он рекомендовал пить воду, чтобы смывать остатки простых углеводов со слизистых оболочек рта и горла.
При простуде специалист также разрешил употреблять куриный бульон. По его словам, не стоит удалять кожу с курицы, поскольку она содержит цистеин — аминокислоту, которая участвует в разжижении слизи и может облегчать отхождение мокроты и уменьшать заложенность носа.
Читайте также: