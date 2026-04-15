Врач перечислила симптомы аллергии на пыльцу берёзы

Врач Уланкина: Симптомы аллергии легко спутать с ОРВИ

Фото: iStock/Elena Perova

Симптомы аллергии на пыльцу берёзы легко спутать с затянувшейся простудой. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





По ее словам, частыми симптомами являются насморк, частое чихание, заложенность и зуд в носу, покраснение глаз и слезотечение, кашель. Иногда может возникнуть одышка, ощущение нехватки воздуха и даже приступы удушья. Врач добавила, что аллергия может проявляться нетипичным образом.





«Возможны головная боль, общая слабость, небольшое повышение температуры тела, кожный зуд или высыпания. У части людей развивается оральный аллергический синдром — неприятные ощущения в полости рта, покалывание, зуд, а иногда и отёк губ или языка», — уточнила Уланкина в разговоре с RT.