Врач перечислила симптомы аллергии на пыльцу берёзы
Симптомы аллергии на пыльцу берёзы легко спутать с затянувшейся простудой. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
По ее словам, частыми симптомами являются насморк, частое чихание, заложенность и зуд в носу, покраснение глаз и слезотечение, кашель. Иногда может возникнуть одышка, ощущение нехватки воздуха и даже приступы удушья. Врач добавила, что аллергия может проявляться нетипичным образом.
«Возможны головная боль, общая слабость, небольшое повышение температуры тела, кожный зуд или высыпания. У части людей развивается оральный аллергический синдром — неприятные ощущения в полости рта, покалывание, зуд, а иногда и отёк губ или языка», — уточнила Уланкина в разговоре с RT.
При этом характерной особенностью аллергии на берёзу является склонность к перекрёстным реакциям, из-за того что белки пыльцы схожи с белками некоторых пищевых продуктов. Поэтому организм может воспринимать их как один и тот же аллерген.
Чтобы избавиться от симптомов аллергии, важно максимально сократить контакт с пыльцой. Врач посоветовала ограничить выходы на улицу в ветреную и сухую погоду, а по возвращении домой мыться и переодеваться в чистую одежду. Кроме того, стоит держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха.