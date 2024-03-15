Врач Пивоварова посоветовала отказаться от масла для нормализации холестерина

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Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова заявила, что отказ от масла, а также от красного мяса может помочь снизить уровень холестерина.
«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой. Клетчатка содержится во фруктах, пшенице, овощах, бобовых, луке, топинамбуре, цикории. Вместо сладких напитков пейте чистую негазированную воду», — добавила в беседе с NEWS.ru Пивоварова.
Также, по её словам, стабилизации уровня холестерина способствуют минимизация употребления алкоголя, физическая активность, свежий воздух.
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