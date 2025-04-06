Врач рассказала, к чему могут привести весенние перепады температур

Мутации в генах BRCA 1 или 2 позволяют эффективнее бороться с раком груди и яичников, делая их более податливыми к терапии. Об этом заявила биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова. По ее словам, пациенты с мутацией в этих генах лучше реагируют на определенную химиотерапию.