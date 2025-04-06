Врач рассказала, к чему могут привести весенние перепады температур

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Весенние перепады температур могут привести к переохлаждению из-за отказа людей возвращаться к зимней одежде. Об этом заявила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, привычка не носить шапку в холодную погоду опасна невропатией большого затылочного нерва.
«Сменив пуховики на пальто и плащи и отказавшись от шапок, люди не хотят снова надевать зимнюю одежду, даже если на улице минусовая температура. Холодный воздух и повышенная влажность могут способствовать развитию респираторных инфекций и обострению хронических заболеваний», — поделилась специалист в беседе с RT.В свою очередь терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что ВИЧ, туберкулез и стафилококковые инфекции стали устойчивее к большинству противовирусных препаратов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала, что это происходит из-за мутации возбудителей данных заболеваний.
«В настоящее время проблема затрагивает большинство противовирусных препаратов. Особенно опасным является развитие устойчивости ВИЧ к существующим антиретровирусным препаратам», — отметила эксперт.Читайте также:
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