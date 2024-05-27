Невролог Демьяновская назвала признаки рассеянного склероза

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Кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявила, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.
Кроме этого, при болезни могут снижаться чувствительность лица, ухудшиться слух, появиться сложности с глотанием, дыханием, нарушиться сердцебиение.
Она подчеркнула, что симптомы зависят от того, какая часть головного мозга повреждена болезнью. По её словам, болезнь чаще проявляется у женщин, причём до 40 лет.
А акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Сураё Назарова заявила о важности и необходимости профилактики ВПЧ. В беседе с argumenti.ru она отметила, что к профилактическим процедурам относятся регулярная сдача анализов и на ВПЧ, кольпоскопия и биопсия по показаниям, а также вакцинация.
Ранее сообщалось, что более 600 человек прошли диагностику кожи в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья.
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«Если задеты полушария головного мозга, у человека ухудшаются память и внимание, появляются тревожность и депрессивные мысли, он быстро устаёт и никак не может отдохнуть, руки и ноги слабеют», — добавила в беседе с RT Демьяновская.
Она подчеркнула, что симптомы зависят от того, какая часть головного мозга повреждена болезнью. По её словам, болезнь чаще проявляется у женщин, причём до 40 лет.
А акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Сураё Назарова заявила о важности и необходимости профилактики ВПЧ. В беседе с argumenti.ru она отметила, что к профилактическим процедурам относятся регулярная сдача анализов и на ВПЧ, кольпоскопия и биопсия по показаниям, а также вакцинация.
Ранее сообщалось, что более 600 человек прошли диагностику кожи в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья.
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Мелисса Тимофеева